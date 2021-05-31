В Ульяновской области изменили указ о вакцинации на фоне пикетов

Власти Ульяновской области изменили указ о стимулировании работодателей к проведению вакцинации работников на фоне жалоб предпринимателей. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский.

В прежней форме документ обязывал представителей бизнеса отправить на удаленку 40 процентов сотрудников, не прошедших вакцинацию, если число вакцинированных и имеющих антитела работников менее 60 процентов. По словам председателя реготделения «Опоры России» Николая Солодовникова, такие правила ставят предпринимателей в тяжелое положение. Кроме того, бизнес обязывают проводить тестирование на наличие COVID-19 всех работающих невакцинированных сотрудников как минимум один раз в две недели.

После публикации указа местные жители начали выходить на одиночные пикеты против обязательной вакцинации, передает Znak.

Согласно дополнениям к указу, теперь для предпринимателей области установлен переходный период в один месяц. В это время предприятия не будут проверять, а Минздрав организует выездные пункты вакцинирования по заявкам предприятий и организаций. При этом в администрации области подчеркнули, что дополнения не несут принципиальных изменений.