Стриптизерша повторила трюк из TikTok и заработала сердечный приступ

Стриптизерша и блогерша с сайта OnlyFans Британи Портильо (Briatney Portillo) заработала сердечный приступ после того, как приняла участие в TikTok-челлендже с поеданием сухого спортивного питания. Об этом сообщает BuzzFeed.

20-летняя девушка повторила трюк, который заключается в том, чтобы проглотить комплекс для спортсменов в форме порошка, не размешивая и не запивая его водой. В TikTok распространялись популярные ролики, в которых утверждалось, что подобный метод приема усилит эффект от тренировки в спортзале. Однако для Портильо результат едва не оказался губительным.

«После того как я съела предтренировочный комплекс, я начала чувствовать покалывание и зуд по всему телу, что было не очень приятно. Но я погуглила, и оказалось, что это нормальный побочный эффект», — рассказала блогерша.

Девушка пошла на тренировку, где почувствовала тяжесть в груди и небольшую боль. Она связала это со стрессом и панической атакой, поэтому продолжила занятие в зале. Позже боль прошла, но появились тошнота и головокружение. Поход в душ временно улучшил ее состояние.

Через какое-то время Портильо пошла на работу в стриптиз-клуб. В раздевалке ей стало очень жарко. «Я начала сильно потеть и была вся мокрая, хотя на мне было только бикини. Потом боль в груди вернулась, и на этот раз стала еще сильнее. Она распространилась на спину и левую руку, а сама рука слегка ослабла — я знала, что это симптомы сердечного приступа», — вспомнила Портильо. Она сразу же вызвала скорую помощь, которая забрала девушку в больницу.

Врачи оставили пациентку на ночь и подтвердили, что у нее случился приступ. Девушке посоветовали в будущем внимательно читать состав препаратов, которые она принимает, а также временно отказаться от кофеина.