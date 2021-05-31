Стало известно о продлении ограничений на полеты из России в Турцию

Ограничения на полеты из России в Турцию могут быть продлены до 15 июня. Об этом стало известно из сообщений турецкого источника, передает Telegram-канал портала Tourdom.

Ранее такую же информацию, ссылаясь на слова высокопоставленного турецкого чиновника, распространил Bloomberg Turkey. Согласно его данным, местным властям не удалось уговорить Россию возобновить авиасообщение к открытию летнего сезона.

Как пишет Hürriyet, в понедельник, 31 мая, посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ограничения на поездки между странами сохранятся еще «некоторое время», однако прогнозировать точные сроки пока рано.