Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Самолет Cessna C501, летевший во Флориду, упал в озеро на севере штата Теннесси. В результате происшествия погибли семь человек. В их числе был Лара, а также его жена Гвен Шамблин. Причины авиакатастрофы не уточняются.

За свою почти 30-летнюю актерскую карьеру Лара сыграл почти в 30 кинокартинах. Его дебютом стал фантастический боевик «Ночные войны», где он исполнил эпизодическую роль солдата США. Лара также сыграл в сериалах «Спасатели Малибу» и «Конан». Кроме того, он записал сольный альбом «Joe Lara: The Cry of Freedom».

25 мая стало известно о смерти американского актера Марка Йорка, снявшегося в комедийном сериале «Офис». Он скончался в одной из больниц города Дейтон, штат Огайо после непродолжительной болезни. Подробности недуга артиста не раскрываются. Йорку было 55 лет.