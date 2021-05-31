В Бурятии заявили о нарастании третьей волны COVID-19

Власти Бурятии заявили о нарастании третьей волны коронавируса в регионе. В связи с этим будет ужесточение антикоронавирусных ограничений, сообщается на сайте правительства республики.

В публикации сказано, что в воскресенье, 30 мая, Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился ввести дополнительные меры борьбы с COVID-19. В стационарах для зараженных коронавирусом развернут дополнительные койки. Спортивные мероприятия станут проводить преимущественно без зрителей. Исключением станут события, согласованные с министерством спорта и молодежной политики Бурятии.

Для контроля за соблюдением ограничений в общественных местах и на транспорте будут следить мобильные группы. Рейды пройдут в том числе в вечернее время.

В медицинских организациях Улан-Удэ приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры некоторых групп населения. Каких именно, не уточняется. Минпрому республики поручено проводить мониторинг аптек на наличие лекарств для лечения коронавирусной инфекции.

30 мая в России было выявлено рекордное с марта число новых заражений вирусом за сутки. В Бурятии за день инфицировано 83 человек.