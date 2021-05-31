В США собрались казнить людей с помощью «нацистского» газа

В государственной тюрьме Florence, расположенной в штате Аризона на юго-западе США, приговоренных к смертной казни собираются лишать жизни с помощью «Циклона Б». Этот смертоносный газ (кристаллический цианистый водород) использовался нацистами для массового уничтожения людей в газовых камерах лагерей смерти, сообщает The Guardian.

Согласно документам, попавшим в распоряжение газеты, департамент исправительных учреждений Аризоны потратил более двух тысяч долларов на закупку ингредиентов для производства смертоносного газа. Для его применения тюремное руководство реконструировало газовую камеру, построенную еще в 1949 году и не использовавшуюся 22 года.

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Отмечается, что в августе прошлого года была проведена серия испытаний для оценки «работоспособности» камеры. Уплотнители на окнах и дверях проверили на герметичность, а водостоки очистили от засоров. В испытаниях вместо цианистого водорода использовали воду, а газ имитировала зажженная дымовая шашка.

В документах говорится, что некоторые методы, использованные для проверки герметичности камеры, были очень примитивными. Так, например, сотрудники тюрьмы проверяли наличие утечек газа с помощью свечи. Они подносили пламя к запечатанным окнам и двери и смотрели, не мигает ли пламя. В декабре руководство объявило камеру «готовой к эксплуатации».

По информации издания, первыми, к кому применят «Циклон Б», могут стать 65-летний Фрэнк Этвуд, приговоренный к смертной казни за убийство восьмилетней девочки Вики Линн Хоскинсон в 1984 году, и 65-летний Кларенс Диксон, осужденный за убийство студентки колледжа Дины Боудойн в 1978 году.

«Циклон Б» был разработан в 1922 году. Сначала химикат использовали для санитарной обработки одежды и фумигации кораблей, складов и поездов. Затем нацисты начали использовать газ для массового уничтожения людей в лагерях смерти. Приблизительно 1,1 миллиона человек были убиты с помощью «Циклона Б», в основном в Освенциме.