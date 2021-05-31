Врач назвала причины хронической усталости

Врач-терапевт Тина Петровская назвала причины хронической усталости беседе с Пятым каналом.

По ее словам, этот синдром провоцируют хронические заболевания, в частности, патологии щитовидной железы. Также его могут вызвать недостаток витаминов в организме, употребление алкогольных напитков, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.

Специалист добавила, что наиболее частой причиной хронической усталости являются психологические нарушения. Петровская порекомендовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.

В апреле диетолог Кларисса Ленхерр перечислила несколько признаков, по которым можно распознать истощение организма от хронической усталости. Первый признак, как отметила врач, — это изменения в настроении. Человека могут преследовать отстраненность, тревожность или депрессия. Другой важный признак — это усталость, не проходящая даже после полноценного сна, подчеркнула Ленхерр.