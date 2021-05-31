Россия
 
Последние новости
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
На Алтае три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Глава МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами
Глава Минсельхоза ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка
Сотникова рассказала об огромном риске в группе Тутберидзе
Мужчина назвал способ похудеть на 15 килограммов за четыре месяца
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвала причины хронической усталости

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Врач-терапевт Тина Петровская назвала причины хронической усталости беседе с Пятым каналом.

По ее словам, этот синдром провоцируют хронические заболевания, в частности, патологии щитовидной железы. Также его могут вызвать недостаток витаминов в организме, употребление алкогольных напитков, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.

Специалист добавила, что наиболее частой причиной хронической усталости являются психологические нарушения. Петровская порекомендовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.

В апреле диетолог Кларисса Ленхерр перечислила несколько признаков, по которым можно распознать истощение организма от хронической усталости. Первый признак, как отметила врач, — это изменения в настроении. Человека могут преследовать отстраненность, тревожность или депрессия. Другой важный признак — это усталость, не проходящая даже после полноценного сна, подчеркнула Ленхерр.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Три скрытые причины: о каких проблемах с организмом говорит хроническая усталость
Перечислены признаки истощения организма от усталости
Врач назвала россиянам способы борьбы с хронической усталостью