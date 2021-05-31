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Невролог назвала основные причины вегетососудистой дистонии у взрослых

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вегетососудистая дистония (ВСД) обычно свойственна подросткам и пожилым людям, но встречается и среди трудоспособного населения. В таких случаях это может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем. Их радио Sputnik назвала невролог-реабилитолог, главный врач «Клиники Доктора Аникиной» Марина Аникина.

По ее словам, основными признаками ВСД считаются скачки давления, потливость, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, сонливость, тошнота и икота. Симптомы проявляются при физической или эмоциональной перегрузке. В основном вегетососудистая дистония встречается в юности, когда вегетативная нервная система не успевает развиваться так же быстро, как тело школьника. После 60 лет ВСД свидетельствует о нарушениях в организме, например об артериальной гипертензии, сахарном диабете, болезнях Паркинсона или Альцгеймера. «Нельзя полечить просто вегетативные симптомы, поскольку они всегда в пожилом возрасте являются симптомом другого заболевания», — пояснила врач.

Во взрослом возрасте дистония не должна возникать, так как нервная система находится в стабильном состоянии. При этом отдельные симптомы возможны в случае депрессии, повышенной тревожности, дефицита или переизбытка витамина D. Также необходимо сделать анализ гормонов, изучить изменения в питании и обмене витаминов, добавила Аникина.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа говорила, что метеочувствительности обычно подвержены пенсионеры, люди с больными суставами или с вегетососудистой дистонией.

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