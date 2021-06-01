Агата Муцениеце перечислила требования к мужчинам

Российская актриса Агата Муцениеце, расставшаяся в прошлом году с коллегой по цеху Павлом Прилучным, перечислила свои требования к мужчинам. По словам артистки, она бы не стала встречаться с необеспеченным мужчиной, при этом ее не волнует внешность избранника. Этим она поделилась в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«Знаешь, как бы девочки ни рассказывали: "Ой, главное — любовь. Рай в шалаш". Все это фигня. Ничего не сработает. Во-первых, мужчине будет некомфортно. По крайней мере, тому мужчине, которого выберу я, будет точно некомфортно», — ответила Муцениеце на вопрос ведущей Лейсан Утяшевой. Она также добавила, что сделает так, чтобы ее мужчина стал достойно зарабатывать.

Актриса также заявила, что у нее нет определенного типажа внешности, который бы ей нравился. По мнению актрисы, чтобы выбрать кого-то, — «должно щелкнуть».

В марте сообщалось, что новый ухажер подарил актрисе Агате Муцениеце автомобиль «Майбах» стоимостью 10 миллионов рублей. Телеведущий Алексей Шаранин рассказал, что речь идет о российском олигархе. При этом он уточнил, что Муцениеце обеспечена и могла бы сама приобрести такую машину.