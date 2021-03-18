Новый ухажер подарил Агате Муцениеце автомобиль за 10 миллионов рублей

Новый ухажер подарил актрисе Агате Муцениеце автомобиль «Майбах» стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал телеведущий Алексей Шаранин.

Он отметил, что речь идет о российском олигархе. «С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом [Прилучным] карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил», — рассказал Шаранин.

Муцениеце официально развелась с актером Павлом Прилучным в июне прошлого года. До этого актриса выкладывала в Instagram серию видеозаписей, в которых рассказывал о насилии и пьянстве экс-супруга в период самоизоляции.

Впоследствии ее заподозрили в романе с режиссером Климом Шипенко. Муцениеце призналась, что даже ее друзья стали в это время. В свою очередь, она заявила, что никогда не станет встречаться с женатым мужчиной, а с Шипенко она находится в дружеских отношениях.