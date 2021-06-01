Женившийся на двух секс-куклах бодибилдер захотел отношений с человеком

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, женившийся на двух секс-куклах, допустил, что может завести отношения с человеком. Об этом сообщает Fox News.

Толочко заявил, что хочет завязать романтические отношения с людьми. «В будущем, возможно, у меня будет реальный человек, но важно, чтобы ей или ему тоже нравились мои куклы», — отметил он.

Также бодибилдер рассказал, что в свое время у него уже были отношения с людьми и они продлились около семи лет.

В марте Толочко развелся с секс-куклой Марго и показал игрушку по имени Лола, которую считает новой женой. По его словам, новая секс-игрушка — персона, не определившаяся с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. У куклы женская голова, тело курицы и глубокий пупок, который может быть использован для сексуальных развлечений.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Толочко женился на секс-кукле после полутора лет отношений. Первоначально свадьба должна была состояться в марте в Таиланде, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. Всего через несколько недель стало известно, что Марго испортилась, и ее пришлось сдать в ремонт.