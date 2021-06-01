В России назвали меры для защиты детей в интернете

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин рассказал, какие меры государство должно предпринимать для защиты детей в информационном пространстве. О цифровых вызовах — одной из главных тем прошедшего во вторник, 1 июня, заседания Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей — он порассуждал в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению Ключкина, борьба с теми вызовами, с которыми дети сталкиваются в интернете, не может осуществлять только с одной стороны. «Это комплексный процесс, в котором должны участвовать государство, родители, игроки рынка», — подчеркнул он.

Генеральный директор ИРИ добавил, что существенную помощь могут оказать так называемые саморегулируемые структуры, которые также обсуждались на заседании. Он также отметил, что в этом процессе крайне важна роль родителей. «Подчеркну, что ни одна организация не будет эффективна без родительского контроля, если мы говорим о защите детей», — заключил Ключкин.

Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей состоялось 1 июня. Его темой было развитие системы дополнительного образования, а также работа с талантливыми детьми и молодежью. Участники заседания также обсудили влияние цифровых технологий на дополнительное образование.