Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков

Американский комик Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису Лизу Якуб от депрессии и наркотиков. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

Артистка, которой на данный момент 42 года, вспомнила, что много общалась с Уильямсом во время работы над комедией «Миссис Даутфайр». Тот честно рассказал ей о своей тревожности и депрессии. «Он говорил со мной о ментальных проблемах. 14-летние не привыкли к тому, что взрослые делятся с ними своим личным опытом», — отметила Якуб.

По ее словам, Уильямс также предостерег ее от употребления запрещенных веществ. Он говорил ей, что вещества не спасут ее в сложной ситуации, а лишь сделают жизнь еще хуже. Актриса призналась, что поддержка комика очень помогла ей.

Лиза Якуб перестала сниматься в кино в середине 1990-х и начала писать книги по психологии. Кроме того, она проводит семинары и помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Мне кажется, что это один из способов, которым я плачу за все те хорошие вещи, которые Робин сделал для меня», — пояснила бывшая коллега актера.

63-летний Уильямс покончил с собой в августе 2014-го. Жена актера сообщила, что ее супруг страдал от депрессии.