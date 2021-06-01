Задержанный ФСБ российский фермер получил срок за похищенного подростка

В Крыму суд приговорил к десяти годам колонии фермера, задержанного сотрудниками ФСБ за похищенного подростка. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 22 мая 2020 года пьяный фермер проезжал мимо полей своего хозяйства и заметил 15-летнего школьника с металлоискателем. Мужчина заставил подростка сесть в свой автомобиль, отобрал у него телефон и повез к тете, у которой мальчик гостил на каникулах.

От женщины похититель потребовал выкуп в размере 120 тысяч рублей, после чего увез подростка на свою ферму, где заставлял его заниматься рабским трудом.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ России. Его признали виновным по пунктам «в», «д», «з» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений»), пункту «в» части 2 статьи 163 («Вымогательство») и пунктам «б», «г» части 2 статьи 127.2 («Использование рабского труда несовершеннолетнего») УК РФ.