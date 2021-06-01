Студент шил одежду в гараже и попал в список «самых молодых богачей» страны

Студент начал шить одежду в родительском гараже, создал свой бренд и попал в список «самых молодых богачей» по версии издания Sunday Times. Соответствующий материал публикует Mirror.

Бену Фрэнсису (Ben Francis) было 19 лет, когда он спросил своих родных, может ли он открыть магазин одежды в гараже возле дома. На тот момент он учился в университете, а по ночам работал в пиццерии PizzaHut. В то время молодой человек уже разработал два фитнес-приложения для iPhone — Fat Loss Abs Guide и iPhysique — и параллельно продавал пищевые добавки, чтобы отложить деньги на реализацию своей идеи о создании бренда спортивной одежды.

Сначала молодой человек попросил свою бабушку обучить его швейному мастерству, а затем купил на отложенные средства трафаретный принтер, швейную машину и начал собственноручно создавать вещи. По словам героя материала, его разочаровывало качество спортивной одежды в магазинах, поэтому он решил самостоятельно разработать экипировку, которая будет его устраивать по всем параметрам.

В 2012 году Фрэнсис объединился со школьным другом Льюисом Морганом (Lewis Morgan), и они разработали марку Gymshark. В настоящий момент этот онлайн-магазин продает «удобную» и эластичную спортивную одежду без швов. «Я вручную шил, печатал товары, упаковывал их и клал в пакет. Даже отправкой занимался самостоятельно», — признался бизнесмен.

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Фрэнсис и Морган начали посещать выставки бодибилдинга, чтобы повысить узнаваемость своей марки. Они также сотрудничали со спортсменами и известными личностями в области спорта, что помогло им увеличить число покупателей.

В 2013 году соучредители представили продукцию Gymshark на выставке фитнеса BodyPower в Бирмингеме. После завершения мероприятия фото спортивного костюма из их линейки стало вирусным на Facebook. За 30 минут покупатели раскупили все модели данного наряда, что принесло прибыль в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей).

Сейчас 28-летнему Фрэнсису принадлежит более 70 процентов акций компании, стоимость которой составляет 700 миллионов фунтов стерлингов (почти 73 миллиарда рублей). Более того, предприниматель стал одним из самых состоятельных молодых людей Великобритании и попал в список «самых молодых богачей» издания Sunday Times.

В феврале бывший бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером. В детстве 25-летний Бранден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния был вынужден жить в нищете. Эти воспоминания стали для него толчком к принятию решения о запуске своего дела. Позже герой материала основал маркетинговое агентство под названием Branden Condy LLC, которое ежемесячно приносит ему доход в размере 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).