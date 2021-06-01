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Эксперт раскрыл пользу чувства голода

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Фото: Globallookpress.com

Британский доктор Майкл Мосли (Michael Mosley) раскрыл пользу чувства голода. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалист призвал читателей не бояться испытывать это ощущение. Он объяснил, что «страх проголодаться заставляет нас слишком часто есть». Мосли также добавил, что из-за соблазнов делать частые перекусы у большинства людей резко сократились перерывы между приемами пищи (с четырех с половиной часов до трех с половиной часов). Кроме того, люди съедают за один присест чересчур много еды, в результате чего они перенасыщаются и испытывают дискомфорт.

«Ваше тело будет благодарить вас за отказ от перекусов и увеличение промежутков времени между приемами пищи. Если не нагружать пищеварение, то разные системы вашего организма смогут исправно работать и восстановиться, это защитит вас от болезней. В ночное время органам нужно отдыхать, поэтому лучше не есть поздно вечером и избегать перекусов перед сном», — подчеркнул доктор.

По словам мужчины, он долгое время практикует интервальное голодание, укладывая все приемы пищи за день в рамках 8-12 часов. «Я думал, что голодание будет меня очень отвлекать. Однако в итоге обнаружил, что это ощущение, наоборот, обостряет мои чувства и работоспособность мозга», — заверил Мосли.

Кроме того, специалист перечислил продукты, которые вызывают ложное чувство голода. В частности, речь идет о вредной еде: о шоколаде, мороженом, чипсах, пицце, печенье, пирожных, попкорне с маслом и чизбургерах. Употребление большого количества рафинированной сладкой пищи провоцирует выработку инсулина поджелудочной железой, а высокий уровень инсулина вызывает чувство голода, что приводит к частым перекусам.

«Это знание поможет понять, почему вас продолжает тянуть к вредной еде, и, быть может, вы дадите отпор этим пристрастиям», — заключил мужчина.

В апреле блогерша раскрыла секрет похудения на 20 килограммов без диет. Австралийка Бри Лихан (Bree Lenehan) рассказала, что ест только питательные продукты, которые помогают ей дольше оставаться сытой. Таким образом женщина потребляет в пищу меньше блюд, снижая количество съеденных калорий.

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