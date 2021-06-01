Конфликт Палестины и Израиля обнажил проблему модерации в соцсетях

Информационная война, которая разгорелась между Израилем и Палестиной в интернете в период обострения конфликта в регионе, является подтверждением того, как плохо работает модерация в соцсетях. С таким объяснением в комментарии «Ленте.ру» выступил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк.

«Когда социальные сети бездействуют или очень плохо работают в контексте выявления противоправной информации, это сразу дает пищу для размышлений, а не является ли это политизированным моментом, элементом практики двойных стандартов», — объяснил он.

Данюк объяснил, что в настоящее время практически любой локальный конфликт оказывает сильное влияние на пространство в сети и информационный дискурс в целом. «Мне кажется, в контексте Израиля и Палестины это очень наглядно представлено», — заметил член ОП.

По его словам, соцсети модерируются, но в недостаточном объеме. «Все еще происходит большое распространение фейков и в целом противоправного контента. Объем с каждым годом увеличивается. При этом онлайн-платформы в реальности не справляются самостоятельно с модерацией, выявлением и удалением», — констатировал Данюк.

Он призвал государства объединить усилия с онлайн-платформами и договориться о совместной работе. «Тогда шансы на гарантированную гигиену информационного пространства увеличатся», — подчеркнул Данюк. Член Общественной палаты добавил, что «движение должно быть обоюдным» между государством и соцсетями, так как в противном случае страдает пользователь.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В ночь на 21 мая сторонам при посредничестве Египта стороны начали соблюдать соглашение о двустороннем прекращении огня.