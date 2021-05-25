Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие

Журналистка британской медиакорпорации «Би-би-си» Тала Халава (Tala Halawa) попала под следствие внутри компании после того, как в ее Twitter-аккаунте обнаружили посты с хештегом #HitlerWasRight («Гитлер был прав»). Как сообщает Daily Mail, она также сравнила израильтян с фюрером, посчитав их хуже него.

В сообщении, опубликованном в июле 2014 года, Халава заявила, что «Израиль больший нацист, чем Гитлер», и обратилась к военным Израиля с требованием «идти к черту». Журналистка указала, что проживает в Палестине. В публикации она также использовала хештег #PrayForGaza («Молитесь за Сектор Газа»).

Недавно сообщение обнаружили в соцсетях, сторонники Израиля стали публиковать скриншот в своих аккаунтах. Отмечалось, что журналистка Халава создает новостной контент, который смотрят миллионы людей по всему миру. Многие посчитали, что выражение мнения в такой форме недопустимо для сотрудницы медиакорпорации.

Представитель «Би-би-си» сообщил изданию, что твиты появились еще до того, как Халава начала работать в компании. Однако в корпорации подчеркнули, что очень серьезно относятся к этому и проводят расследование.

Халава работает специалистом по мониторингу ситуации в Израиле и Палестине, она освещала недавнее обострение конфликта в Секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пожаловалась на сервис микроблогов Twitter из-за отказа опубликовать запись. Поводом для возмущения стало то, что соцсеть сочла повтором сообщение об очередной воздушной тревоге в городе Беэр-Шева.