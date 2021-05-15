Армия Израиля пожаловалась на Twitter

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пожаловалась на сервис микроблогов Twitter из-за отказа опубликовать запись. Об этом сообщается в твите вооруженных сил еврейского государства.

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Поводом для возмущения стало то, что соцсеть сочла повтором сообщение об очередной воздушной тревоге в городе Беэр-Шева — за несколько часов до этого ЦАХАЛ опубликовал аналогичную запись. «Мы знаем, что повторяемся, но это реальность для израильтян по всей стране», — заявили военные.

Вечером 14 мая было подсчитано, что палестинское движение ХАМАС выпустило по территории Израиля более двух тысяч ракет. Около тысячи ракет было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол». Еще около 350 ракет упали в самом секторе Газа, не долетев до территории еврейского государства.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет длиться столько, сколько потребуется.