Выборы президента США назвали «апофеозом тотального контроля» над американцами

Выборы президента США контролируются главными соцсетями страны, которые модерируют контент и блокируют сообщения о нарушениях на избирательных участках. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Складывается впечатление, что Facebook, Google и Twitter выбрали своего президента США», — считает он. По словам Данюка, IT-гиганты неоднократно осуществляли предвзятую модерацию. В пример он привел блокировку группы в Facebook, в которой публиковались свидетельства манипуляций с бюллетенями и других нарушений на избирательных участках. По его словам, в этом сообществе состояли около 150 тысяч человек.

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Данюк заметил, что особое правило модерации в Twitter действовало для нынешнего президента США Дональда Трампа и до выборов. Республиканец ведет аккаунт, чтобы избегать СМИ и напрямую обращаться к избирателям, но в итоге страдает от действий администрации соцсети, пояснил эксперт. «Фактически происходит цензура в отношении первого лица Америки», — подчеркнул он.

По словам члена Общественной палаты, алгоритмы главных американских соцсетей «создают информационное облако», из-за чего не вся информация доходит до пользователей. «Ситуация очень плачевная, нужно делать выводы. Нынешние американские выборы стали апофеозом тотального цифрового контроля IT-гигантов над американским обществом», — заключил Данюк.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. Американцы проголосовали 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.