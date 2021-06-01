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Система видеонаблюдения «Безопасный город» появится по всей России

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство определило схему финансирования системы видеоконтроля «Безопасный город», чтобы распространить ее по всей России, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ВЭБ.РФ в рамках концессионных соглашений или контрактов жизненного цикла планирует выделить до трех миллиардов рублей на внедрение технологии в каждом российском регионе. Суммарно на это будет потрачено около 97 миллиардов.

Поставками оборудования и созданием инфраструктуры займутся «Ростех» и «Ростелеком». Первая госкорпорация будет выпускать датчики, контроллеры и оборудование для видеофиксации. «Ростелеком» возьмет на себя программную часть и связь.

После стрельбы в казанской школе 11 мая российские власти решили ускорить запуск глобальной системы «Безопасный город». Соответствующий законопроект поступил в Госдуму в июне.

Разработанный по заказу МЧС проект «Безопасный город» должен обеспечить транспортную и экологическую безопасность, защиту населения, городской и коммунальной инфраструктуры. Будет происходить сбор данных со всех комплексов по обеспечению безопасности с последующей их обработкой аналитическими моделями. Информация о происшествии станет поступать на федеральный уровень. Также предусмотрены прогнозирование сценариев различных ЧС. В тестовом режиме система работает в Москве.

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