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Отказавшаяся от карантина Швеция смягчит ограничения

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Фото: Pixabay

Единственная страна в Европе — Швеция — станет последней скандинавской страной, которая начнет смягчать карантин в 2021 году. Об этом пишет Financial Times.

Страна, не вводившая существенные ограничения весной 2020 года, ослабила карантин с 1 июня. Они коснутся допустимого количества людей на спортивных мероприятиях, концертах на открытом воздухе, в кинотеатрах и на рынка.

Кроме того, будут продлены часы работы баров. Отрицательный тест на CОVID-19 больше не потребуется для въезда в Швецию из другой скандинавской страны. Однако издание отмечает, что более широкого послабления ограничений в Швеции раньше июля ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что Швеция вернула себе допандемийный уровень ВВП и превзошла ожидания аналитиков. Успех в экономике королевства обусловлен ростом экспорта и внутреннего потребления. Во время пандемии Швеция стала единственной страной Европы и одной из немногих в мире, где власти отказались от локдауна, понадеявшись на формирование коллективного иммунитета. Ограничения вводились аккуратно, чтобы не обрушить экономику.

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