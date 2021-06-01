Российский актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей, семеро из которых родились от его бывшей гражданской жены Ирины Леоновой, а еще один — от актрисы Юлии Снигирь. Интервью с артистом было опубликовано на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

«Любой мой ребенок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Я боюсь, что они уже могут позволить себе это обсуждать между собой, но это совершенно бессмысленное обсуждение», — отметил Цыганов.

Артист заявил, что ему не тяжело быть отцом восьмерых детей, а сойти с ума, по его словам, можно и не имея наследников. «А с ними нет такой возможности, нужно держать руку на пульсе и контролировать общий хаос», — добавил он.

Цыганов назвал себя роскошным отцом, но признался, что хотел бы проводить с детьми больше времени. В настоящее время он не уделяет им много внимания из-за работы, но иногда берет «гавриков» с собой в поездки, в том числе и рабочие.