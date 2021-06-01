Мужчина женился на сестре внезапно умершей в тот же день невесты

В индийском округе Этавах, штат Уттар-Прадеш, невеста внезапно умерла в день свадьбы, и жених тут же взял в жены ее младшую сестру. Об этом сообщает The Times of India.

Свадьба Мангеша Кумара (Mangesh Kumar) из деревни Наули и Сурбхи (Surbhi) из деревни Самаспур должна была состояться 27 мая. В назначенный день жених и все его родственники приехали в дом невесты, где шли последние приготовления к церемонии.

Неожиданно Сурбхи пожаловалась на недомогание и потеряла сознание. Семья доставила девушку в больницу, где медики констатировали ее смерть по прибытии из-за сердечного приступа.

Сразу после этого жених попросил у родителей усопшей руки их младшей дочери Ниши, и они согласились. Свадьбу сыграли немедленно, при этом тело Сурбхи лежало в соседней комнате. Брат девушек отметил, что ситуация показалась ему дикой.

Ранее сообщалось, что невеста из индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, не дождалась опоздавшего жениха и вышла замуж за другого мужчину. Семьи не ладили и до этого, так как родственники жениха требовали от родных невесты приданого в виде велосипеда и наличности, а те не хотели ничего отдавать.