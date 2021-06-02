Российский подросток защитил мать и погиб от удара ножом

В Бурятии по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина школьника, погибшего, защищая мать, удостоили медали «Доблесть и отвага». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что 28 ноября 2020 в дом семьи подростка пришел пьяный знакомый. Он схватил со стола нож и стал двигаться в сторону хозяйки дома, выкрикивая угрозы. Пытаясь защитить мать, девятиклассник преградил ему дорогу, но мужчина убил его.

Злоумышленника задержали. Награду за сына получила мать школьника. В СКР отметили, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.