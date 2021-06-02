Марсоход запечатлел перламутровые облака

Марсоход Curiosity запечатлел на Марсе сияющие перламутровые облака. Об этом сообщает CNN.

Фотографии были сделаны в начале марта 2021 года. На снимках видны тонкие облака, расположенные на непривычной для Марса высоте. По мнению ученых, они состоят из сухого льда. Как объяснили в НАСА, перламутровое сияние вызвано кристаллами льда, которые рассеивают свет от заходящего Солнца.

У красной планеты тонкая и сухая атмосфера, поэтому, в отличие от Земли, там не так много пасмурных дней. Облака, как правило, появляются в небе над экватором, когда планета наиболее удалена от Солнца. Однако два года назад ученые заметили, что облака появились раньше положенного времени и выше, чем ожидалось. Поэтому марсоходу были направлены инструкции искать подобные ранние явления. Ученые надеются, что снимки помогут лучше понять процесс образования облаков на Марсе.

Ранее пользователи сети рассмотрели на фотографии, сделанной марсоходом Perseverance, радугу. Как объяснили в НАСА, виднеющаяся дуга — это вспышка от линзы.