В Петербурге стартует Международный экономический форум

В Санкт-Петербурге стартует главное экономическое событие в России с начала пандемии COVID-19 — Международный экономический форум (ПМЭФ). РИА Новости отмечает, что со 2 по 5 июня там соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.

ПМЭФ пройдет при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности с учетом требований Всемирной организации здравоохранения.

В рамках форума традиционно пройдут сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году одна из них будет посвящена рискам санкций для мировой финансовой системы и бизнеса. В ней, в частности, примут участие замминистра финансов Владимир Колычев, постпред Росси при ЕС Владимир Чижов, гендиректор Банка развития Катара Абдулазиз Нассер аль-Халифа. Еще одна «валдайская» сессия пройдет по теме «Право на частную жизнь в мире Big Data».

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что самой многочисленной из иностранных делегаций на ПМЭФ станет американская. Он уточнил, что делегации из США традиционно являются самыми крупными, а поскольку в Давосе «поговорить» не получилось, значит, теперь «все приедут сюда». «Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал он.

Страной-партнером форума в этом году выступает Катар. Более ста участников прибудут из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — подчеркнул Белоусов.