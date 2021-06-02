Набиуллина назвала планируемые сроки запуска платформы онлайн-факторинга

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что цифровизация финансов вносит и будет вносить позитивный вклад в развитие и расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Такое мнение она высказала в рамках форума МСП на ПМЭФ-2021.

«Доступ к финансам для развития малого и среднего бизнеса критически важен. Пандемический период мы прошли относительно кредитов малому и среднему бизнесу, может, лучше, чем предыдущие кризисы. В этот раз благодаря правительственным мерам поддержки, которые были быстро приняты, и нашим специальным мерам, кредитный портфель вырос и продолжает расти. Но это не решает всех вопросов малого и среднего бизнеса и здесь много нужно сделать. И я уверена, что те проекты, которыми мы занимаемся, важны для малого и среднего бизнеса. Назову, прежде всего, систему быстрых платежей, потому что подключаются к ней многие предприятия, которые позволяют снизить затраты на эквайринг. Наша задача — создать целостную систему финансирования малых и средних компаний», — сказала она.

Также Эльвира Набиуллина напомнила о важности развития факторинга для малого и среднего бизнеса.

«Мы понимаем, что многие предприятия малого и среднего бизнеса поставляют свою продукцию крупным предприятиям, но с отсрочкой платежа. И использование факторинга позволяет избежать кассовых разрывов и обеспечить развитие бизнеса», — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что российский рынок факторинга характеризует высокая концентрация. По ее словам, сейчас на пять крупнейших компаний приходится более трех четвертей рынка. И цена для предпринимателей, по ее словам, достаточно высока. Поэтому вместе с правительством, Ассоциацией ФинТех, Корпорацией МСП, Центробанк разрабатывает цифровую платформу онлайн-факторинга.

«На наш взгляд, она позволит и повысить конкуренцию между факторингом и компаниями, а главное для малого и среднего бизнеса, упростит процесс, снизит стоимость привлечения оборотных средств. Запуск этой платформы мы планируем до конца этого года», — сказала Набиуллина.

Вторым направлением работы в данной сфере глава Центробанка назвала повышение доступности для малого и среднего бизнеса облигационного и акционерного финансирования.

«Долгое время считалось, что малый и средний бизнес может только в банках кредитоваться, а не может размещаться в виде облигаций и акций, но мы видим интерес к этому. И то время, пока на бирже работает сектор роста, где малые компании размещают свои облигации, мы видим, что есть спрос, и уже 32 таких размещения на сумму более 15 миллиардов рублей. Это направление будет развиваться. Но мы видим и спрос малого бизнеса на выпуск акций через IPO, SPO, и планируем здесь расширить сектор роста, также упростить выпуск акций для растущих компаний средней капитализации», — сказала она.

Глава Центробанка также назвала высокой стоимость проведения платежей для малого и среднего бизнеса. Набиуллина отметила, что в данном вопросе важно развивать альтернативу из области цифровых платформенных решений. В частности, речь идет о системе быстрых платежей. По словам главы Центробанка, такой сервис в 2,5 — 3 раза ниже эквайринговых комиссий.