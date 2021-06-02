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Знаменитости полюбили сниматься в бикини на фоне камней и запустили новый тренд

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Фото: @chloegshore1

Знаменитости и популярные в соцсетях блогерши полюбили сниматься в бикини на фоне камней, показали новую позу для фотографий и запустили новый тренд. На размещенные в сети снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки массово опубликовали фотографии, на которых позируют в купальных костюмах на фоне скал. Так, например, британская телеведущая Софи Касей запечатлела себя в коричневом бикини на фоне горы в Португалии. В то же время английская певица Джеси Нельсон снялась в белом купальнике, сидя на груде больших камней.

Британская телезвезда Лидия Брайт сфотографировалась на фоне скал в черном слитном купальном костюме и солнцезащитных очках. Участница реалити-шоу Джорджия Стил попозировала рядом с каменной стеной в белом бикини с изображением цитрусовых.

Помимо этого, тренд поддержали исполнительница Николь Шерзингер, модели Изабэль Гуларт и Арабелла Чи, телеведущая Хлои Ферри и предпринимательница Кайли Дженнер.

Ранее в мае девушка раскрыла секрет стройности блогеров на фото из ресторанов. Модель Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно делится коллажами, на которых демонстрирует, как она выглядит с разных ракурсов съемки. В этот раз она решила показать подписчикам, как инфлюэнсеры фотографируются в ресторанах, чтобы добиться идеальной фигуры на снимке. По словам героини материала, необходимо сесть на край стула, упираясь на бедро, и скрестить ноги. Таким образом визуально фигура выглядит стройнее, а живот — плоским.

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