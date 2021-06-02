Китайцам раздадут цифровую валюту на шесть миллионов долларов

Китай проведет лотерею и раздаст жителям Пекина 40 миллионов юаней (6,2 миллиона долларов) в цифровой валюте, пишет CNBC со ссылкой на данные Бюро местного финансового надзора и администрирования.

Через банковские мобильные приложения пекинцы смогут принять участие в розыгрыше 200 тысяч так называемых красных конвертов, каждый из которых содержит 200 юаней в цифровой валюте. Потратить деньги можно будет в определенных магазинах, а зарегистрироваться участники должны до 7 июня.

Китаю еще предстоит ввести использование цифрового юаня на национальном уровне, а пока что страна проводит эксперименты и организует лотереи в разных городах.

В феврале власти Пекина предложили заплатить горожанам за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового эквивалента, на что было выделено порядка десяти миллионов юаней. Цифровой юань выпускается Центральным банком Китая и тем самым отличается от таких криптовалют, как биткоин, для которых характерна децентрализованность.

Свою цифровую валюту намерены развивать и регуляторы ряда других стран, в том числе Великобритании. Есть аналогичные планы и у российского Центрального банка. Прототип цифрового рубля должен появиться в конце 2021 года. При этом опросы показывают, что у россиян идея энтузиазма не вызывает. Выступали с критикой идеи и представители финансовой отрасли.