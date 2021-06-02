Астрофизик раскритиковал недавние наблюдения НЛО

Астрофизик Рочестерского университета США Адам Франк (Adam Frank), занимающийся проектом SETI (поиском внеземных цивилизаций), заявил, что недавние заявления о наблюдении НЛО не могут служить доказательствами существования инопланетян и делать поспешные выводы о внеземной жизни глупо. Критическую колонку исследователя опубликовало издание The New York Times.

По словам ученого, хотя в общественном сознании с 1947 года закрепилась идея того, что НЛО и инопланетяне являются почти что синонимами, нет никаких свидетельств того, что неопознанные летающие объекты и атмосферные феномены как-то связаны с деятельностью пришельцев. Хотя может показаться, что недавние публикации ВМС США свидетельствуют в пользу технологий, работающих на неизвестных физических принципах, они не предоставляют достаточно информации для эмпирического исследования.

Основной проблемой является то, что по показаниям пилотов нельзя точно определить расстояние до объекта или его скорость. Опубликованные видео также не дают ученым возможности оценить характеристики гипотетических летательных аппаратов. Кроме того, некоторые двигающиеся объекты, как показал ряд специалистов, могут быть результатом несовершенства оптики и систем слежения.

Франк придерживается мнения, согласно которому более вероятным объяснением служит то, что Россия и Китай создают беспилотные летательные аппараты для проверки систем электронной разведки. США точно так же когда-то использовали аналогичную стратегию для проверки чувствительности советских радарных систем.