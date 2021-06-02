Британцы поставили форму российских футболистов на второе место в списке лучших

Британские журналисты поставили форму российских футболистов на второе место в списке самых лучших на предстоящем чемпионате Европы. Рейтинг опубликовали на сайте издания Mirror в среду, 2 июня.

Речь идет о белых футболках сборной России с синей и красной полосками, а также государственным гербом на груди. По мнению СМИ, в такой футболке можно прийти в паб, «если только вы не живете на юго-востоке Лондона и ничего не имеете против вопросов, зачем вы надели форму российской команды».

На первом месте рейтинга оказалась экипировка сборной Италии — поло синего цвета с орнаментом и воротником более темного оттенка. На третью позицию поместили темно-синие футболки с желтыми вертикальными полосками, в которых выступят спортсмены из Швеции.

В десятку лидеров списка также включили шотландскую, турецкую, уэльскую, словацкую, немецкую, португальскую и хорватскую экипировки.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В марте 2018 года американское издание The Wall Street Journal признало «нейтральную» форму российской команды «самой стильной экипировкой Олимпиады-2018». Комплекты серого цвета с белыми полосками были изготовлены компанией Zasport.