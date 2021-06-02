Блогер сжег дрон в жерле вулкана ради эффектного видео

В сети появилась запись последних секунд дрона, снимавшего извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Видео, опубликованное Youtube-блогером Джои Хелмсом, за несколько дней набрало свыше 240 тысяч просмотров.

На видео можно услышать, как влетая в облако пара над вулканом, дрон начинает жужжать. Затем беспилотник наклоняется и падает в бурлящее жерло. В описании к видео Хелмс отметил, что FPV дроны известны своими сбоями.

«По крайней мере, камера дала нам отличное изображение высокой четкости, позволяющее запечатлеть последние секунды, которые видел беспилотник», — добавил он.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль, находящегося примерно в 30 километрах от Рейкьявика, началось 19 марта. С тех пор как минимум три дрона сгорели «заживо». В начале мая 48-летний оператор и фотограф Бьорн Стейнбек сжег камеру ради эффектного видео.