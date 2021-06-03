Торчащие из-под одежды стринги вновь вернулись в моду из 90-х

Дизайнеры вновь вернули в моду торчащие из-под одежды стринги и запустили тренд. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Тенденция демонстрировать из-под брюк нижнее белье была распространена в 1990-х годах среди икон стиля, таких как Кристина Агилера, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и многих других. В настоящий момент она вернулась в моду и стала популярна среди известных модельеров и современных звезд.

Так, например, на австралийской Неделе моды бренд Afterpay Resort представил в своей новой коллекции ряд вещей со вшитыми в области поясницы веревками, имитирующими стринги. Одна модель прошлась по подиуму в черных брюках с описанной деталью и топе в виде перевернутого бикини. Другая манекенщица продемонстрировала на себе белый комбинезон с декольте и веревками в области талии, соединяющими верхнюю и нижнюю части костюма.

В феврале наряд со стрингами британского интернет-магазина Asos озадачил покупателей. Речь идет о коричневом комбинезоне стоимостью 25 фунтов стерлингов (2550 рублей). Вещь оформлена широким вырезом, который полностью обнажает спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.