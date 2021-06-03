Советский «Конкурс» подбил американский М1 Abrams

Американский танк М1А2 Abrams был подбит противотанковой советской управляемой ракетой, вероятно, комплекса «Фагот» или «Конкурс». На соответствующее видео, размещенное в YouTube, обратила внимание «Российская газета».

Издание отмечает, что инцидент произошел в Саудовской Аравии в соседней с Йеменом провинции Джизан. Танк принадлежал саудитам, ракета — хоуситам.

Газета пишет, что ракета ударила по левой части переднего корпуса танка, который значительных повреждений не получил. Издание допускает, что кумулятивный заряд не смог пробить броню машины.

В мае журнал Forbes, ссылаясь на результаты испытания боевой машины, проведенные армией США, написал, что танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams отлично работает при температурах, характерных для Аляски, однако не столь мобилен, как российский Т-90.

В апреле издание 19FortyFive заявило, что M1 Abrams превосходит советские танки Т-55, Т-62 и даже Т-72.