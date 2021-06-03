Билл Гейтс выбрал место для безотходного ядерного реактора

Руководители американских энергетических компаний TerraPower и PacifiCorp Билл Гейтс и Уоррен Баффет выбрали локацию для совместного проекта строительства ядерного реактора нового поколения Natrium. Безотходную станцию разместят в американском штате Вайоминге на территории бывшей угольной шахты, пишет The Guardian.

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет заявили, что реактор на быстрых нейтронах построят в крупнейшем угледобывающем штате страны. Точное место установки станции объявят к концу 2021 года. Проект включает в себя реактор с натриевым теплоносителем и накопителем энергии на основе расплавов солей с максимальной мощностью до 500 мегаватт.

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Предполагается, что использование усовершенствованного реактора на безуглеродной технологии дополнит программу перехода к альтернативным источникам энергии в целях защиты от глобального изменения климата. «Мы считаем, что Natrium изменит правила игры в энергетической отрасли», — высказался Гейтс на пресс-конференции в Вайоминге.

Инициативу энергогигантов поддержал губернатор штата Марк Гордон. В конце 2020 года министерство энергетики США выделило TerraPower 80 миллионов долларов для разработки проекта Natrium. Общая стоимость установки составит около одного миллиарда долларов.

Разработку технологии реактора нового поколения компания TerraPower ведет уже более 15 лет. Эксперты в ядерной энергетике предупреждают, что новые реакторы могут нести еще большие риски, чем традиционные. Для усовершенствованных станций обогащать топливо придется с большей скоростью, что может стать привлекательной областью для боевиков, которые стремятся создать опасное ядерное оружие. В 2011 году Билл Гейтс заявил, что в отличие от обычных реакторов на обогащенном топливе, TerraPower будет использовать обедненный уран и сможет работать на одной «заправке» около 60 лет.