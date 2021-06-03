«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет

Фитнес-тренер из Австралии раскрыла секрет стройной фигуры без диет. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Софи Аллен (Sophie Allen) объяснила, что для того, чтобы сохранить привлекательную физическую форму, не нужно ограничивать себя в любимых продуктах питания. По ее словам, в прошлом ради похудения она «морила себя голодом». «Я потребляла меньше 1400 калорий в день и ходила на кардиотренировки шесть раз в неделю. Я хронически недоедала, постоянно болела, сжигала не только жир, но и мышцы и не понимала, почему я не прогрессирую», — призналась она.

Австралийка заверила, что после того, как она изменила отношение к тренировочному процессу и питанию, ее тело стало гораздо стройнее, сильнее и выносливее: «Сейчас я тренируюсь три или четыре раза в неделю, съедаю больше 2000 калорий в день и обязательно выделяю время на отдых от силовых нагрузок».

Аллен добавила, что для похудения нужно лишь немного уменьшить число потребляемых калорий в день, а также есть правильную, богатую необходимыми питательными веществами и микроэлементами пищу. «Вам нужно выстроить с едой здоровые отношения. Только в этом случаем вам удастся добиться положительных результатов», — заключила она.

В мае тренер из Новой Зеландии развеяла мифы о похудении и поделилась советами по борьбе с лишним весом. 26-летняя Анджули Мак (Anjuli Mack) объяснила, что в интернете много неверной информации о том, как вести здоровый образ жизни. Например, героиня материала заверила, что завтрак не является самым важным приемом пищи за день. По ее словам, важнее не время, а качество и количество потребляемой еды.