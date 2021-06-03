Умер заслуженный деятель искусств России Валерий Горюнов

Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры хорового дирижирования Валерий Горюнов. Об этом сообщили на сайте Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Горюнов скончался во вторник, 1 июня, в Москве. Отмечается, что информация о панихиде и погребении будет объявлена дополнительно.

Валерий Горюнов окончил Московскую консерваторию. В семидесятых годах прошлого века был руководителем хора молодежи и студентов при Московском хоровом обществе. В 1977–1983 годы был секретарем партбюро Московской консерватории, в 1983-2003 годы — проректором по учебной работе. На основе разработанного Горюновым «Положения о производственной практике студентов Московской консерватории» была усовершенствована система прохождения студентами различных видов практики.