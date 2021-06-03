Конгрессвумен захотела выставить Трампа плохим президентом и опозорилась

Член палаты представителей Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес захотела выставить 45-го президента США Дональда Трампа плохим главой государства и опозорилась. Конгрессвумен поделилась в Twitter фотографиями ветхого дома своей бабушки на острове Пуэрто-Рико и заявила, что виновна в подобных жилищных условиях администрация бывшего президента.

«Чуть более недели назад моя бабушка заболела. Я поехала в Пуэрто-Рико, чтобы увидеть ее <...> Это ее дом. Помощь после урагана «Мария» не прибыла. Трамп заблокировал долларовую помощь [Пуэрто-Рико]. Людей заставляют покидать родовые дома, а застройщики их забирают», — написала Окасио-Кортес и приложила к посту две фотографии дома, на которых видны обвисшие потолочные панели, поврежденные водой.

Таким образом политик хотела привлечь бывшую администрацию Трампа к ответственности за обращение со средствами помощи при стихийных бедствиях после того, как на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария» в 2017 году.

Однако вскоре критики обвинили конгрессвумен в том, что она использовала тяжелое положение своей бабушки, чтобы получить дополнительные очки в политической карьере. Некоторые пользователи Twitter утверждают, что член палаты представителей США живет в «роскоши», но позволяет своей родственнице оставаться в «убогих условиях».

«Милая, ты водишь Tesla и у тебя две квартиры. Если ваша бабушка живет бедно, это потому, что ты ей не помогаешь», — отметила кандидат в Конгресс от Республиканской партии во Флориде Лаверн Спайсер.

Другой пользователь заметил, что плохо использовать негативный опыт своей бабушки в качестве «демонстрации своей добродетели».

На подобные обвинения в свой адрес Окасио-Кортес ответила, что с ее бабушкой «все в порядке» и «ей есть куда пойти и кому о ней позаботиться». Политик заключила, что дело не в ней, «а в том, что происходит с пуэрториканцами по всему миру».

Ранее экс-президента США Дональда Трампа обвинили в атаках на науку. «Мы знаем, что были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать», — заявила замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко.