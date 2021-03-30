Трампа обвинили в атаках на науку и начали очередное расследование

Белый дом обвинил экс-президента США Дональда Трампа в атаках на науку и начал очередное расследование. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на управление по научно-технической политике администрации.

«Мы знаем, что [со стороны прошлой администрации] были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать», — заявила замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко. Другие представители ведомства считают, что Трамп отказался от науки «в пользу политики».

Теперь в Белом доме создадут рабочую группу, которая будет проверять, пытался ли экс-президент влиять на науку. Группа изучит, насколько эффективно науку «ограждали» от политики, и разработает новые стандарты безопасности. В Белом доме подчеркнули: проверка затевается не ради того, чтобы попытаться привлечь Трампа к ответственности.

Бывшего президента неоднократно обвиняли в пренебрежении научными исследованиями. The New York Times отмечает, что Трамп игнорировал меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, а также не придавал значения изменению климата. Политика даже обвиняли в прямом вмешательстве в научные исследования.

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