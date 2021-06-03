Российский врач перечислила признаки смертельно опасной головной боли

Головная боль в некоторых случаях может быть признаком смертельно опасных заболеваний. Те симптомы, при которых незамедлительно надо обратиться к врачу, перечислила врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу «Москва 24».

«Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг», — рассказала Чернышова.

Также обязательной причиной обращения к медикам может быть сильная головная боль, сопровождаемая температурой, тошнотой или рвотой. Это, по мнению специалиста, может быть признаками воспаления мозга, например менингита. Частые мигрени — тоже повод пойти в больницу.

«Если она [головная боль] сопровождается странными ощущениями — онемением в руках, появлением каких-то непонятных запахов или звуков, которых на самом деле нет, — такое состояние может говорить об опухоли», — пояснила терапевт.

По словам врача, чаще всего неопасная головная боль возникает от напряжения, когда человек подолгу находится в сидячем положении, например за компьютером. Также она может возникнуть в связи с недосыпом или сменой погоды. При этом медик рекомендует принимать обезболивающие только если не получается перетерпеть боль.

Ранее российский врач Евгений Широков назвал признаки «малого инсульта». Среди них кратковременное головокружение, слабость, онемение руки или ноги.