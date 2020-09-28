Российский врач назвал признаки «малого инсульта»

Кратковременное головокружение, слабость, онемение руки или ноги могут быть симптомами «малого инсульта». Такие признаки назвал российский врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» Евгений Широков, передает РБК.

Медик добавил, что симптомы могут сохраняться несколько дней. Кроме того, после «малого инсульта» на КТ или МРТ можно увидеть очаговые повреждения мозга, заявил Широков.

Специалист также уточнил, что официально термина «микроинсульт» нет и это скорее бытовое понятие, однако у человека может произойти транзиторная ишемическая атака — острое нарушение мозгового кровообращения, которое вызывает нарушение речи или зрения, слабость, онемение рук, головокружение. Она длится несколько минут и протекает без поражения мозга, уточнил он.

Ранее российский невролог Рустем Гайфутдинов назвал признаки, указывающие на приближение инсульта. Он перечислил асимметрию лица, расстройство речи, нарушение равновесия. Среди симптомов микроинсульта врач указал сильную головную боль с рвотой, заторможенность, двоение в глазах, нарушение координации и высокое давление, а иногда — онемение в области щек, языка, кистей рук. В таких случаях стоит обращаться к врачу, добавил специалист.