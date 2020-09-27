Определены необычные признаки приближающегося инсульта

Российский невролог Рустем Гайфутдинов определил необычные признаки, которые свидетельствуют о приближающемся инсульте. Об этом пишет URA.ru.

По его словам, асимметрия лица, расстройство речи и нарушения равновесия являются далеко не единственными симптомами приближающегося инсульта.

Так, у микроинсультов есть такие признаки, как сильная головная боль с рвотой, заторможенность, двоение в глазах, нарушение координации, высокое давление. Кроме того, может встречаться онемение в области щек, языка, кистей рук.

При таких симптомах рекомендуется обратиться к врачу, так как в будущем возможен настоящий инсульт, подчеркивает специалист.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал необычные симптомы распространенных серьезных заболеваний. К примеру, Мясников отметил, что боль в суставах может быть признаком климакса, симптомом гепатита B или C, воспалительных заболеваний кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую традиционно объясняют дефицитом витамина A или анемией, может также возникать при синдроме Шегрена. Врач подчеркнул, что еще одним признаком серьезного заболевания может быть хроническая усталость: вместе с сухостью во рту она может быть симптомом красной волчанки, хотя чаще всего ее объясняют болезнями щитовидной железы.