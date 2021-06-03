Девушка «отравилась солнцем» и не смогла открыть глаза наутро

Жительница Великобритании позагорала на солнце и продемонстрировала страшные последствия. Об этом сообщает The Sun.

26-летняя Лорен Стейси (Lauren Stacey) рассказала, что слишком долго находилась под прямыми лучами солнца во время отпуска на Барбадосе. На следующее утро девушка проснулась с опухшим лицом. «Я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Я попыталась открыть глаза, но не смогла этого сделать. Тогда я спросила подругу, нормально ли выглядит мое лицо», — рассказала героиня материала.

По словам британки, подруга сильно испугалась, увидев ее со стороны. «Она дала мне зеркало, и я увидела, что мои глаза буквально слиплись, потому что сильно опухли. Все мое лицо раздуло до такой степени, что я стала похожа на монстра», — поделилась Стейси.

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Врачи объяснили, что у девушки произошла аллергическая реакция на солнце. По их словам, чаще всего на чрезмерное ультрафиолетовое излучение кожа реагирует сыпью или крапивницей, которые могу привести к головокружению и одышке. Однако в редких случаях может возникнуть «солнечное отравление», выражающееся в отеке лица, затрудненном дыхании и плохом самочувствии.

Согласно материалу, через пять дней лицо Стейси пришло в норму. Девушка порекомендовала читателям быть более осторожными и соблюдать все меры безопасности, чтобы предотвратить подобную реакцию. «Страшно подумать, что солнечные лучи могут так сильно навредить. Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитными кремами и не проводите много времени на солнце. Я бы не хотела, чтобы то, что случилось со мной, произошло с кем-то еще», — заключила она.

В апреле другая девушка позагорала на солнце и осталась с вмятиной на лбу. Блогерша Лорен Маккарти (Lauren McCarty) опубликовала видео, на котором показала, как она выглядит после долгого пребывания под прямыми лучами солнца. На размещенных кадрах видно, что ее лицо сильно покраснело и распухло. В ролике она также приложила палец к середине лба и оставила на нем глубокую вмятину.