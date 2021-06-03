Tesla собралась заняться едой

Производитель электрокаров Tesla решил расширить бизнес и заняться едой. Как сообщил Bloomberg, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков для использования в ресторанной сфере. Причем основатель компании Илон Маск уже неоднократно говорил, что хотел бы открыть закусочную.

Всего Tesla подала три заявки. Одна из них касается использования написания бренда Tesla стилизованными буквами так, чтобы некоторые элементы напоминали тарелки. Еще предусмотрен логотип с «Т» в черном цвете. Однако представители ресторанного бизнеса, считают, что собственные точки общепита у Tesla появятся еще нескоро.

«Если это не уже существующий ресторан, а, судя по всему, часть большой автозаправки, то получение разрешения на его использование может занять от шести до девяти месяцев, в зависимости от местоположения», — сказала основательницы компании Citrin Hospitality, в которую входят рестораны Citrin и Melisse Джозии Цитрин.

Ранее Маск назвал главный вызов «эпического масштаба» для Tesla. По его словам, нехватка микросхем — это «как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов». Страх остаться без чипов, добавил он, заставляет компании заказывать больше компонентов, чем нужно.