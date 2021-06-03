Российского тренера задержали за надругательство над 12-летней синхронисткой

В Санкт-Петербурге задержан детский тренер по плаванию, его подозревают в надругательстве над 12-летней синхронисткой. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, россиянин совершил насильственные действия сексуального характера во время сборов в Анапе летом 2018 года. Однако случившееся предали огласке только в мае текущего года.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Следственные действия ведутся, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В конце апреля сообщалось, что суд в Волгограде вынес приговор тренеру по тхэквондо, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю ученицу. Его посадили на 15 лет. Он будет отбывать назначенный срок в колонии строгого режима. По данным следствия, он насиловал 12-летнего ребенка с 2013 по 2015 год, однако не сознался в содеянном.