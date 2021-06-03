Стала известна дата презентации новой версии Windows

Компания Microsoft представит новую версию Windows 24 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

В новое программное обеспечение войдут дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого взаимодействия пользователей.

По данным The Verge, на презентации новой версии Windows также расскажут о некоторых «существенных изменениях» пользовательского интерфейса под кодовым названием Sun Valley.

Сначала новое программное обеспечение будет протестировано инсайдерами Windows, затем осенью оно станет доступно широкой публике.

Ранее Microsoft заявила, что откажется от поддержки браузера Internet Explorer в пользу Edge. Реализовать это нововведение планируют к 15 апреля 2022 года.