Microsoft откажется от Internet Explorer

Корпорация Microsoft Inc. откажется от поддержки браузера Internet Explorer в пользу Edge. Реализовать это нововведение планируют к 15 апреля 2022 года, об этом сообщается в блоге на сайте компании.

Одной из причин отказа от старого программного обеспечения послужила защита данных пользователей. Так, Edge предлагает функцию, защищающую от фишинговых атак и вредоносных программ. Кроме того, приложение может отследить утечку данных.

Отмечается, что режим Internet Explorer будет встроен в Edge, что сделает его единственным браузером, поддерживающим как современные, так и устаревшие версии веб-страниц.

В корпорации добавили, что перенести данные и пароли с IE в Edge можно в несколько кликов. Компания уже подготовила список указаний для предприятий, использующих Internet Explorer в качестве основного браузера.

Ранее сообщалось, что Microsoft выпустила новую версию Windows 10. Представленная версия операционной системы получила название 21H1 или May 2021 Update. Она включает улучшения в производительности и безопасности.