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Ford заплатит миллиарды долларов за махинации с авто

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Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Американского автопроизводителя Ford Motor подозревают в махинациях с поставками фургонов, замаскированных под легковые авто, на миллиарды долларов. По заявлению Погранично-таможенной службы США (US Customs and Border Protection (USCBP)) компания годами проворачивала незаконную схему с транспортировкой автомобилей из Европы ради экономии на пошлине, пишет CNN.

С 2013 года USCBP постановила изменить размер ввозной пошлины с 2,5 до 25 процента для модельного ряда Transit Connect, отнеся их к грузовикам. Тогда Ford, чтобы сэкономить, стал отправлять автомобили со своих заводов из Турции в США под видом легковых авто, убирая из грузовиков окна и сиденья для прохождения контроля.

Погранично-таможенная служба США требует с Ford Motor доплаты по пошлинам в размере 181 миллиона долларов и пытается предъявить штраф за уклонение от уплаты пошлин в размере от 652 миллионов до 1,3 миллиарда долларов.

«Программу транспортировки Transit Connect запустили по давно действующим тарифными правилами. Компания намерена и дальше оспаривать интересы в суде», — комментируют ситуацию представители Ford.

Transit Connect и более крупный грузовой фургон Transit — одни из самых важных в линейке транспорта Ford, несмотря на то, что это не самый популярный автомобиль для личного пользования.

Ford строит заводы по всему миру и продвигает экологичный транспорт, планируя полный переход на электромобили к 2030 году. В 2019 году компания заявила об уходе с рынка России, сохранив сегмент легковых коммерческих автомобилей. Акционеры совместного американо-российского предприятия Ford Sollers договорились о его реструктуризации. На заводе с лета 2021 года начнется выпуск седанов класса люкс Aurus Senat. В марте представители Ford анонсировали программу запуска к 2022 году своего первого серийного производства электрокаров в России.

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