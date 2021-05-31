Отказ главы Минпромторга пристегнуться за рулем Aurus объяснили

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров не пристегнулся во время испытаний нового автомобиля Aurus, поскольку тестирование проводилось не на дороге общего пользования. Так отказ чиновника пристегнуться объяснили в пресс-службе Минпромторга, передает Telegram-канал «Подъем».

Представитель ведомства уточнил, что испытания Aurus проводились с ограничением по скорости.

Ранее в сети появилось видео с церемонии запуска серийного производства Aurus Senat в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Елабуге. В конце мероприятия Мантуров прокатился на машине с непристегнутым ремнем безопасности.

В церемонии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Запуск серийного производства Aurus он назвал значимым событием для отечественной промышленности.

Седан класса люкс Aurus Senat будет выпускаться на заводе совместного предприятия российского Sollers и американского Ford. Ожидается, что первые автомобили начнут поступать в дилерские салоны 7 июня. Также автомобили Aurus планируется экспортировать в страны Ближнего Востока и Северной Африки.